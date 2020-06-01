Воспитанник Шахтера дебютировал в чемпионате Чехии и сразу же ассистировал на гол-шедевр

Защитник Максим Таловеров - воспитанник академии донецкого "Шахтера", однако после полученной травмы перешел в "Олимпика". Во втором донецком клубе ему удалось привлечь внимание чешских клубов - в феврале 2019-го он перешел в "Динамо Ческе Будейовице", в котором сначала выступал за молодежную команду. Затем была полугодовая аренда в "Спарту" и игра в дубле пражского гранда. В 2020-м он вернулся в "Динамо", а 31-го мая наконец дебютировал в составе первой команды.

Матч против "Богемианса" был крайне неудачным для "Динамо" - на 55-й минуте счет стал 3:0 в пользу хозяев. Таловеров вышел на замену за пять минут до этого - после удаления опытного Томаша Сивока он занял место в центре защиты. И именно 19-летний Макс начал атаку, которая завершилась первым голом "Динамо" в ответ - после его паса Шранц классно попал в девятку с дальней дистанции. Уже в компенсированное арбитром время команда украинца смогла сократить отставание до минимума, но не более - поражение 2:3.

Для команды из Ческе Будейовице это уже четвертое поражение подряд, из-за чего она упала на девятое место. Учитывая тенденцию, у Таловерова явно будет шанс проявить себя в основе.