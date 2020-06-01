Хачериди ударил соперника в первом матче после дисквалификации

Украинец Евгений Хачериди провел вчера, 31 мая, весь матч в составе "Динамо" Брест в дерби с "Рухом" в чемпионате Беларуси.

Динамовцы уверенно победили соперника, однако Евгений конце игры отличился в неигровом моменте.

Соперник пошел в грубый подкат против партнера Хачериди по защите Динамо - Габи Кики.

Евгений дождался, когда соперник встанет с газона и дал ему пощечину.

Рефери, к счастью, не наказал Евгения, ограничившись желтой карточкой только для игрока берестейского Руха.

Напомним, что Евгений Хачериди в предыдущем своем матче с Витебском был удален и получил 5-матчевую дисквалификацию.