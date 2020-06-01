Хачериди ударил соперника в первом матче после дисквалификации
Но не получил даже предупреждения
Украинец Евгений Хачериди провел вчера, 31 мая, весь матч в составе "Динамо" Брест в дерби с "Рухом" в чемпионате Беларуси.
Динамовцы уверенно победили соперника, однако Евгений конце игры отличился в неигровом моменте.
Соперник пошел в грубый подкат против партнера Хачериди по защите Динамо - Габи Кики.
Евгений дождался, когда соперник встанет с газона и дал ему пощечину.
Рефери, к счастью, не наказал Евгения, ограничившись желтой карточкой только для игрока берестейского Руха.
Напомним, что Евгений Хачериди в предыдущем своем матче с Витебском был удален и получил 5-матчевую дисквалификацию.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Новости по теме
- 07:22 Украинские Не будь как Хачериди. Ващук рассказал, как тренеры обучают молодежь на примерах Евгения
- 13:08 Украинские Роман Безус рассказал о матче сборной Украины, который до сих пор не может смотреть
- 19:33 Зарубежные БАТЭ - Динамо Брест 1:0. Финал по всем законам жанра с умопомрачительной концовкой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
01.06.2020 в 13:29
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
01.06.2020 в 13:37
Ответить
0
0
ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 13:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...