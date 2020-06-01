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Хачериди ударил соперника в первом матче после дисквалификации

Наши за границей
(3 голосов)

Но не получил даже предупреждения

Хачериди ударил соперника в первом матче после дисквалификации
Новина українською

Украинец Евгений Хачериди провел вчера, 31 мая, весь матч в составе "Динамо" Брест в дерби с "Рухом" в чемпионате Беларуси.

Динамовцы уверенно победили соперника, однако Евгений конце игры отличился в неигровом моменте.

Соперник пошел в грубый подкат против партнера Хачериди по защите Динамо - Габи Кики.

Евгений дождался, когда соперник встанет с газона и дал ему пощечину.

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Рефери, к счастью, не наказал Евгения, ограничившись желтой карточкой только для игрока берестейского Руха.

Напомним, что Евгений Хачериди в предыдущем своем матче с Витебском был удален и получил 5-матчевую дисквалификацию.

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В статье: Евгений Хачериди дисквалификация чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Рух (Брест)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
01.06.2020 в 13:29
Конечно, хочется написать что-то типа "этого горбатого даже могила не исправит", но что обсуждать, если в новости нет видео фрагмента? Нечего. На удивление непрофессиональное освещение событий.
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Nevermore (Донецк)
01.06.2020 в 13:37
а вдрег его не транслировали?
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 13:10
Якщо в Білорусі такі правила яа в Україні. то краще було би щоб арбітр побачив і дав ЖК. А так може бути чергова дисква і прощай футбол. З таким характером його вже ніхто не візьме.
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