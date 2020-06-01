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  4. Смородская: В 2010 Семин очень хотел купить Милевского. Последняя цена от Суркиса была 12 млн
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Смородская: В 2010 Семин очень хотел купить Милевского. Последняя цена от Суркиса была 12 млн

Наши за границей
(1 голосов)

Перетащить из Динамо в Локомотив еще и Артема тренеру не удалось

Смородская: В 2010 Семин очень хотел купить Милевского. Последняя цена от Суркиса была 12 млн
Новина українською

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о том, как в 2010 году тренер "железнодорожников" Юрий Семин настаивал на подписании форварда киевского "Динамо" Артема Милевского.

"Семин в интервью часто все-таки описывает идеальную картину {которая могла сложиться в команде}.

Семин говорит, что нужно покупать игроков, в которых он уверен на 100 процентов. Но таких футболистов не существует на свете. Может быть, только Месси, Роналду и Суарес. Остальным все равно нужна адаптация к новому чемпионату, новым реалиям, команде. Риск всегда существует. Нельзя быть уверенным на 100 процентов.

Когда я пришла работать в "Локомотив", Юрий Палыч очень хотел купить Артема Милевского. А он уже тогда себя "хорошо" проявлял. Ну вы понимаете. Более того, я разговаривала по этому футболисту с Суркисом. Последняя цена была 12 миллионов евро. Это, на секундочку, 2010 год! А меня ведь прессовали все газеты, болельщики за то, что я не приобрела Милевского.

Дружба Семина с Суркисом — это, конечно, хорошо. Я понимаю. Но Милевский был явно не причем", - сказала Смородская

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В статье: Юрий Семин Артем Милевский Ольга Смородская Локомотив (Москва) Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
01.06.2020 в 23:44
Вот и нашли виновницу в неудачной карьере Милевского
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СашаXM (Хмельницкий)
01.06.2020 в 23:00
копейки для РЖД .. а был бы топом в то время для вас!
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