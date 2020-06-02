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Малиновский сегодня возобновит тренировки с Аталантой

Наши за границей
(1 голосов)

После двух выходных

Малиновский сегодня возобновит тренировки с Аталантой
Новина українською

Футболисты "Аталанты", в составе которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в рамках напряженной подготовки к возобновлению сезона в Серии А получили два выходных - воскресенье и понедельник.

На свою тренировочную базу бергамцы вернутся сегодня, 2 июня.

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Свой первый матч после карантина команда украинском проведет 20-21 июня дома против "Сассуоло".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский тренировка
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Источник:
УАФ

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Комментарии (0)
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cavo71
02.06.2020 в 10:38
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