Малиновский сегодня возобновит тренировки с Аталантой

Футболисты "Аталанты", в составе которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в рамках напряженной подготовки к возобновлению сезона в Серии А получили два выходных - воскресенье и понедельник.

На свою тренировочную базу бергамцы вернутся сегодня, 2 июня.

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Свой первый матч после карантина команда украинском проведет 20-21 июня дома против "Сассуоло".