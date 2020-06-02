Малиновский сегодня возобновит тренировки с Аталантой
После двух выходных
Футболисты "Аталанты", в составе которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в рамках напряженной подготовки к возобновлению сезона в Серии А получили два выходных - воскресенье и понедельник.
На свою тренировочную базу бергамцы вернутся сегодня, 2 июня.
Свой первый матч после карантина команда украинском проведет 20-21 июня дома против "Сассуоло".
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Источник:УАФ
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02.06.2020 в 10:38
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