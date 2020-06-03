Вернидуб: Украинцы , кто уходил из Зари, стремятся в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры

Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал об интересе к лидеру команды Виталию Лисаковичу со стороны зарубежных клубов.

"Я бы посоветовал Лисаковичу здесь еще поиграть год-два. А потом...Украинцы все стремятся, кто уходил из "Зари", в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры. Это лучший вариант.

Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку. Лисаковичу нужно год-два поиграть, стать настоящим мужиком, футболистом. А потом уходить. Я с ним на эту тему разговаривал. Виталик сильный и умный парень, он сделает выбор сам", – заявил Вернидуб.