Вернидуб: Украинцы , кто уходил из Зари, стремятся в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры
Тренер советует ехать в Европу, а не в Россию
Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал об интересе к лидеру команды Виталию Лисаковичу со стороны зарубежных клубов.
"Я бы посоветовал Лисаковичу здесь еще поиграть год-два. А потом...Украинцы все стремятся, кто уходил из "Зари", в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры. Это лучший вариант.
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Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку. Лисаковичу нужно год-два поиграть, стать настоящим мужиком, футболистом. А потом уходить. Я с ним на эту тему разговаривал. Виталик сильный и умный парень, он сделает выбор сам", – заявил Вернидуб.
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Источник:Трибуна Беларусь
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