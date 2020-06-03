  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернидуб: Украинцы , кто уходил из Зари, стремятся в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры
В тренде

Вернидуб: Украинцы , кто уходил из Зари, стремятся в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер советует ехать в Европу, а не в Россию

Вернидуб: Украинцы , кто уходил из Зари, стремятся в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры
Новина українською

Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал об интересе к лидеру команды Виталию Лисаковичу со стороны зарубежных клубов.

"Я бы посоветовал Лисаковичу здесь еще поиграть год-два. А потом...Украинцы все стремятся, кто уходил из "Зари", в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры. Это лучший вариант.

Читайте такжеСкрипник: Подкупило то, что Заря стала третьей силой, подставляла подножку Шахтеру и Динамо

Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку. Лисаковичу нужно год-два поиграть, стать настоящим мужиком, футболистом. А потом уходить. Я с ним на эту тему разговаривал. Виталик сильный и умный парень, он сделает выбор сам", – заявил Вернидуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...