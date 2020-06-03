Дебютный гол Лобая помог Нымме Калью обыграть Левадию
В Эстонии своя украинская атмосфера
Сегодня, 3 июня, в чемпионате Эстонии, который постепенно набирает ход после вынужденной паузы, были сыграны матчи 5-го тура.
В одном из поединков, в котором "Нымме Калью" принимал "Левадию", тренеры обеих команд задействовали целый легион украинских легионеров. Так в стартовом составе хозяев вышли Иван Лобай, Андрей Маркович и Владислав Хомутов. Ну а за "Левадию" в старте вышли Зураб Очигава и Александр Сафронов, а на замену появился Юрий Коломоец.
В итоге, хозяева праздновали победу со счетом 2:0, причем второй гол забил Лобай. И это дебютный гол украинца за "Калью".
Интересно, что после этого матча "Нымме" и "Левадия" имеют равное количество очков (по 12) и делят 2-3 места в турнирной таблице. Лидирует же с отрывом в одно очко "Флора".
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