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Украинский тренер и вратарь попали в символическую сборную чемпионата Беларуси

Наши за границей
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Во главе лучших легионеров

Украинский тренер и вратарь попали в символическую сборную чемпионата Беларуси
Новина українською

Белорусское издание "Прессбол" определило символическую сборную легионеров чемпионата Беларуси-2020.

В этой стране выступает более 10 украинских футболистов.

В этую символическую сборную не вошли украинские игроки действительного чемпиона страны брестского "Динамо" - форвард Артем Милевский и центральный полузащитник Александр Нойок.

Зато возглавил символическую команду лучших легионеров по итогам 11 туров чемпионата Беларуси украинский тренер Юрий Вернидуб, главный тренер солигорского "Шахтера".

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А вратарскую позицию получил 31-летний уроженец города Нововолынск Родион Сямук из жодинского "Торпедо БелАЗ". Он, правда, выступает в Беларуси почти всю профессиональную карьеру, еще с 2010 года.

Вся символическая сборная легионеров выглядит так: Сямук - Филипович, Яшин, Антич, Сзоке, Милич, Габриэл Рамос, Кадимян, Янсане, Николаеску, Яхшибоев. Главный тренер - Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Родион Сямук
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Источник:
football hub

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