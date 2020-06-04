Украинский тренер и вратарь попали в символическую сборную чемпионата Беларуси

Белорусское издание "Прессбол" определило символическую сборную легионеров чемпионата Беларуси-2020.

В этой стране выступает более 10 украинских футболистов.

В этую символическую сборную не вошли украинские игроки действительного чемпиона страны брестского "Динамо" - форвард Артем Милевский и центральный полузащитник Александр Нойок.

Зато возглавил символическую команду лучших легионеров по итогам 11 туров чемпионата Беларуси украинский тренер Юрий Вернидуб, главный тренер солигорского "Шахтера".

А вратарскую позицию получил 31-летний уроженец города Нововолынск Родион Сямук из жодинского "Торпедо БелАЗ". Он, правда, выступает в Беларуси почти всю профессиональную карьеру, еще с 2010 года.