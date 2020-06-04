Чигринский скорее всего покинет АЕК – клуб в новом контракте урезал зарплату

Греческие СМИ сообщают, что украинский 33-летний центральный защитник Дмитрий Чигринский может покинуть АЕК после 4 лет в клубе. Игроку не понравились условия продления контракта, которые ему предложило руководство "желто-черных".

АЭК предлагает Дмитрию соглашение на сезон с зарплатой существенно ниже, чем до сих пор, а затем - административную должность в клубе.

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Чигринский, сообщает Sportday, не согласился на резкое снижение заработной платы и премирования.

Дмитрий хочет получать зарплату, хотя бы примерно такую, как до сих пор, то есть около 400 000 евро.

"АЕК не собирается платить такие деньги. Вопрос не закрыт, но, кажется, движется в отрицательном направлении", - констатирует греческое издание.