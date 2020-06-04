Тренер Вест Хэма прокомментировал физическую форму Ярмоленко

Менеджер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал про физические кондиции украинского исполнителя коллектива Андрея Ярмоленко. Цитирует специалиста пресс-служба "молотобойцев".

"У Андрея Ярмоленко была травма, и он был не совсем готов играть. Пауза предоставила ему отличную возможность вернуть свою физическую форму".

Отмечается, что клуб возобновил командные занятия и проводит тренировочные поединки на базе "Раш Грин". "Вест Хэм" находится на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.