Тренер Вест Хэма прокомментировал физическую форму Ярмоленко
Украинец уже в порядке
Менеджер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал про физические кондиции украинского исполнителя коллектива Андрея Ярмоленко. Цитирует специалиста пресс-служба "молотобойцев".
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"У Андрея Ярмоленко была травма, и он был не совсем готов играть. Пауза предоставила ему отличную возможность вернуть свою физическую форму".
Отмечается, что клуб возобновил командные занятия и проводит тренировочные поединки на базе "Раш Грин". "Вест Хэм" находится на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:WHU
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