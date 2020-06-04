В условиях пандемии: Мякушко рассказал про количество тестов на COVID-19 и как устроены раздевалки

Украинский полузащитник испанского "Алькоркона" Сергей Мякушко рассказал в эфире программы Футбол NEWS о тренировках в клубе после карантинной паузы.

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"Мы проходим тесты каждый день. Перед каждым матчем их будут проводить. 11 матчей – 11 тестов".