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В условиях пандемии: Мякушко рассказал про количество тестов на COVID-19 и как устроены раздевалки

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В условиях пандемии: Мякушко рассказал про количество тестов на COVID-19 и как устроены раздевалки
Новина українською

Украинский полузащитник испанского "Алькоркона" Сергей Мякушко рассказал в эфире программы Футбол NEWS о тренировках в клубе после карантинной паузы.

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"Мы проходим тесты каждый день. Перед каждым матчем их будут проводить. 11 матчей – 11 тестов".

"С этой недели мы начали тренироваться в общей группе. У нас все разделено на три раздевалки. После занятий можно принять душ и переодеться. Сессии полноценные: игровые серии, двусторонка".

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В статье: Сергей Мякушко Алькоркон коронавирус
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