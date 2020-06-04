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Зинченко: Меня подписывали в Сити 58-м человеком, для аренды. Здесь нет права на ошибку

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Зинченко: Меня подписывали в Сити 58-м человеком, для аренды. Здесь нет права на ошибку
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в прямом эфире на канале Артема Милевского рассказал о своем становлении как игрока в английском клубе.

"Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой – это очень сложно психологически.

Тренировка здесь – это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 – это победа. Рияд Марез провел несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов. Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по-спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался – не попал в заявку. Чудак стоит 60 лимонов.

Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене. Вышел на поле – отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть.

Меня подписывали в "Сити" 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться. У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей", – сказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2020 в 23:31
Вот это правильный подход. Бухаешь, волынишь, идёшь на три буквы.
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Лекарь (село Дарница)
04.06.2020 в 23:28
Уверен, что всё так и есть. Иначе и быть не может. Бешеная конкуренция за место. В основе, в составе. Рад, что Зина это всё понимает правильно.
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