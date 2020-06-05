Йовичевич: Когда у тебя мяч, ты - владелец, ты - диктатор!

Экс-тренер львовских "Карпат" 2014-2015 годов, а сегодня - коуч "Динамо" Загреб Йовичевич рассказал о своей философии, которой учит футболистов, когда только приходит в новую команду.

Йовичевич заметил, что в начале важно не завалить игроков новой информацией.

Важно повторять одно и то же много раз - они начнут понимать, что это имеет смысл, что оно проходит в матчах.

Очень важно, по словам тренера, при автоматизме и механизме в действиях, чтобы у игрока было несколько опций.

Когда мяч у центрального защитника, когда у опорника, когда им владеет фланговый защитник. Что происходит и какие варианты существуют? Это отрабатываем. В итоге я даю им 4, 5, 6 опций, но в игре выбирают они сами. Если ты центрбэк и на тебя идет в атаку вингер соперника. Кто освобождается? Хочешь на крайнего сыграть - можешь использовать этот вариант. А есть еще другой другой центрбэк и опорник. То есть 3 на 1. Не получается? Найди другое решение! Так постоянно ищешь правильное развитие атаки.

Однако, в футбольной мысли Йовичевича важно не просто дать пас, а эффективно использовать то время, которое дано на развитие атаки.