Герой футбольного дня. Дмитрий Чигринский

Ожидаем публикации о том, что Дмитрием Чигринским интересуются клубы из Украины, России, Бельгии, Венгрии. Эти страны – поле деятельности агентов компании Шаблия, Дмитрий – их клиент. "Мульки" с широким спросом на игрока – это известный трюк этих дельцов в попытке выбить для своего клиента лучшие условия личного контракта или больше денег за трансфер. Самый яркий пример, когда к схемам Шаблия были привлечены ручные "журналисты" – фейки о вероятном переходе Руслана Малиновского в московский "Спартак". Примерно через месяц после распространения "сенсационных" новостей о московском болоте, Малиновский из "Генка" перешел в "Аталанту".

Чего хочет Чигринский? Если верить греческим СМИ, то его (или его агентов) не устраивает предложенный вариант дальнейшего сотрудничества. Контракт украинца с АЕКом завершается 30-го июня, а новое соглашение греки готовы подписать по схеме 1+1 с понижением оклада. Практика заключения краткосрочных контрактов с возрастными футболистами не нова и придумана точно не АЕКом. Урезание зарплаты боссы клуба обосновывают склонностью украинца к травмам.

Считаем.

В течение четырех сезонов, когда Чигринский защищает цвета АЕКа, в его карьере было девять (!) пауз, связанных с проблемами со здоровьем. Это более сорока пропущенных матчей, а это – полноценный, добротный сезон. Понятно желание клуба хоть как-то компенсировать себе расходы на частые больничные для футболиста, а также уберечь себя от подобных расходов в будущем.

Самое интересное, что Дмитрий Чигринский в интервью признавался, что ему льстит уважение, проявленное клубом к нему. Отмечал, что и сам уважает клуб и чувствует себя здесь счастливым. Ему приятно чувствовать себя лидером раздевалки. Дмитрий должен ценить то, что в престарелом для футбола возрасте и с хронической склонностью к травмам он имеет возможность продолжать карьеру в не самом плохом европейском чемпионате, а потом еще и получить административную должность в клубе. Но вдруг ребром становится вопрос о зарплате: то ли самого Дмитрия испугали мысли о бедной жизни, то ли со стороны навеяли...

Что ж, ждем, кто первым среди представителей чемпионатов Украины, России, Бельгии или Венгрии изъявит желание подписать 33-летнего Дмитрия Чигринского.