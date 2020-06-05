Зинченко рассказал об обязательных командных завтраках и обедах в Ман Сити
Завтраки и обеды
Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об особенностях питания для игроков команды.
Мы поесть обязательно перед и после тренировки: обязательный завтрак, после того проходит 1-1,5 часа. Это время на массаж, тренажерный зал. То же и после тренировки. Обед - и восстановления.
Некоторые, по словам Александра, принимает пищу в пакете и идет из столовой.
То есть сейчас у меня нет аппетита, но еду я взял. Нет такого, что за тобой следят и ты должен расписаться. Но есть диетологи на кухне, которые, очевидно, ведут свои записи. Не поел - не страшно, но вообще ...должен.
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Источник:Міля
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