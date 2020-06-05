Зинченко рассказал об обязательных командных завтраках и обедах в Ман Сити

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об особенностях питания для игроков команды.

Мы поесть обязательно перед и после тренировки: обязательный завтрак, после того проходит 1-1,5 часа. Это время на массаж, тренажерный зал. То же и после тренировки. Обед - и восстановления.

Некоторые, по словам Александра, принимает пищу в пакете и идет из столовой.

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