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Украинец Лобай вошел в сборную тура чемпионата Эстонии

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(1 голосов)

Украинец обживается в Эстонии

Украинец Лобай вошел в сборную тура чемпионата Эстонии
Новина українською

Украинский защитник "Нымме Калью" Иван Лобай вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Эстонии.

В матче с "Левадией" (2:0) украинец забил второй гол своей команды.

Отметим, что это был дебютный гол игрока за свою команду (в 4 матчах).

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В статье: Нымме Калью (Эстония) Иван Лобай
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.06.2020 в 23:39
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