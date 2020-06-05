Украинец Лобай вошел в сборную тура чемпионата Эстонии
Украинец обживается в Эстонии
Украинский защитник "Нымме Калью" Иван Лобай вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Эстонии.
В матче с "Левадией" (2:0) украинец забил второй гол своей команды.
Отметим, что это был дебютный гол игрока за свою команду (в 4 матчах).
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Инспектор ( )
05.06.2020 в 23:39
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