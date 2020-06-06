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Лунин провел полный контрольный матч в составе Овьедо

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Первый поединок после карантина Овьедо должен сыграть 12 июня дома против Понферрадина

Лунин провел полный контрольный матч в составе Овьедо
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Возобновляется сезон 2019/2020 в испанской Сегунде и "Овьедо" снова проводит полноценные тренировки.

На правах аренды за "Овьедо" выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который провел все 90 минут в двустороннем матче на своей домашней арене "Карлос Тартьере", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что по окончании срока аренды, по слухам, Андрей Лунин должен вернуться к "Реал" Мадрид и занять место резервного вратаря команды.

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В статье: Андрей Лунин Овьедо
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Источник:
УАФ
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