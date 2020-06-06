Очигава и Коломоец отметились дебютными голами за Левадию

Экс-игроки "Ворсклы" Зураб Очигава и Юрий Коломоец отметились дебютными голами за "Левадию" в матче 6-го тура чемпионата Эстонии против "Калева" (4:0).

Очигава открыл счёт в поединке точным ударом на 10-й минуте игры, а Коломоец отметился на 79-й минуте, сделав счёт 3:0.

Еще один украинец Александр Сафронов весь матч провёл на лавке для запасных.

После 6-ти туров "Левадия" возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 15 очками в активе.