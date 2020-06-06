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Милевский отдал, Нойок забил. Украинцы вывели Динамо Брест вперед в матче с Минском

Наши за границей
(1 голосов)

Наши парни соорудили гол в начале второго тайма

Милевский отдал, Нойок забил. Украинцы вывели Динамо Брест вперед в матче с Минском
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В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест принимает ФК "Минск".

В составе хозеяв сразу три украинца вышли в стартовом составе: защитник Хачериди, полузащитник Нойок и форвард Милевский.

Александр и Артем организовал второй гол динамовцев в этом матче. На 49-й минуте встречи Милевский отдал передачу на Нойока, а украинский хавбек сместился из левой части штрафной в центр и прошил голкипера гостей.

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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест) ФК Минск
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 22:20
Нойок взагалі циган або ром
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0
0
dex ter (Харків)
06.06.2020 в 21:16
они такие же "укрАинцы" как и ху_сик. обычные малоросы
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+1
-2
Quizzz (Lviv)
06.06.2020 в 21:56
З язика зірвав
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0
-1


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