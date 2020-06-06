Милевский отдал, Нойок забил. Украинцы вывели Динамо Брест вперед в матче с Минском
Наши парни соорудили гол в начале второго тайма
В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест принимает ФК "Минск".
В составе хозеяв сразу три украинца вышли в стартовом составе: защитник Хачериди, полузащитник Нойок и форвард Милевский.
Александр и Артем организовал второй гол динамовцев в этом матче. На 49-й минуте встречи Милевский отдал передачу на Нойока, а украинский хавбек сместился из левой части штрафной в центр и прошил голкипера гостей.
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 22:20
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dex ter (Харків)
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Quizzz (Lviv)
06.06.2020 в 21:56
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