Милевский отдал, Нойок забил. Украинцы вывели Динамо Брест вперед в матче с Минском

В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест принимает ФК "Минск".

В составе хозеяв сразу три украинца вышли в стартовом составе: защитник Хачериди, полузащитник Нойок и форвард Милевский.

Александр и Артем организовал второй гол динамовцев в этом матче. На 49-й минуте встречи Милевский отдал передачу на Нойока, а украинский хавбек сместился из левой части штрафной в центр и прошил голкипера гостей.