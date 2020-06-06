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Аплодисменты Милевскому от болельщиков. Артем сделал хет-трик из ассистов

Наши за границей
(1 голосов)

Феерия от украинского форварда

Аплодисменты Милевскому от болельщиков. Артем сделал хет-трик из ассистов
Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест разгромило ФК "Минск" со счетом 6:1.

Украинский форвард хозяев Артем Милевский отдал в этой встрече три голевые передачи.

Первый ассист Артем отдал на другого украинца - Александра Нойока на 49-й минуте матча.

Экс-форвард киевского "Динамо" был заменен на 80-й минуте встречи. 35-летний Милевский в этом поединке просто творил, болельщики провожали Артема овациями.

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В статье: Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо (Брест) ФК Минск
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