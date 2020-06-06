Аплодисменты Милевскому от болельщиков. Артем сделал хет-трик из ассистов
Феерия от украинского форварда
В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест разгромило ФК "Минск" со счетом 6:1.
Украинский форвард хозяев Артем Милевский отдал в этой встрече три голевые передачи.
Первый ассист Артем отдал на другого украинца - Александра Нойока на 49-й минуте матча.
Экс-форвард киевского "Динамо" был заменен на 80-й минуте встречи. 35-летний Милевский в этом поединке просто творил, болельщики провожали Артема овациями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...