Аплодисменты Милевскому от болельщиков. Артем сделал хет-трик из ассистов

В рамках 12-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест разгромило ФК "Минск" со счетом 6:1.

Украинский форвард хозяев Артем Милевский отдал в этой встрече три голевые передачи.

Первый ассист Артем отдал на другого украинца - Александра Нойока на 49-й минуте матча.

Экс-форвард киевского "Динамо" был заменен на 80-й минуте встречи. 35-летний Милевский в этом поединке просто творил, болельщики провожали Артема овациями.