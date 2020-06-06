Костевич сделал ассист и поучаствовал в назначении двух пенальти в матче за Лех
Бутко также вышел с первых минут на этот матч
В матче 28-го тура чемпионата Польши "Лех" на выезде сыграл в результативную ничью с "Заглембе".
Украинские защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич вышли на этот поединок в стартовом составе и провели на поле все 90 минут.
27-летний Костевич записал на свой счет голевую передачу - украинец на 77-й минуте ассистировал Якубу Каминьскому.
Примечательно, что Владимир поучаствовал сразу в назначении двух пенальти, сначала Костевич сыграл рукой в своей штрафной, а позже после подачи украинца мяч попал уже сопернику в руку.
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