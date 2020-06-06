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Костевич сделал ассист и поучаствовал в назначении двух пенальти в матче за Лех

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Бутко также вышел с первых минут на этот матч

Костевич сделал ассист и поучаствовал в назначении двух пенальти в матче за Лех
Новина українською

В матче 28-го тура чемпионата Польши "Лех" на выезде сыграл в результативную ничью с "Заглембе".

Украинские защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич вышли на этот поединок в стартовом составе и провели на поле все 90 минут.

27-летний Костевич записал на свой счет голевую передачу - украинец на 77-й минуте ассистировал Якубу Каминьскому.

Примечательно, что Владимир поучаствовал сразу в назначении двух пенальти, сначала Костевич сыграл рукой в своей штрафной, а позже после подачи украинца мяч попал уже сопернику в руку.

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В статье: Богдан Бутко Владимир Костевич Лех (Познань)
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