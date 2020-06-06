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Фехервар Петряка переиграл Кишварду с двумя украинцами в составе

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Очередное мини-дерби

Фехервар Петряка переиграл Кишварду с двумя украинцами в составе
UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Венгрии состоялся очередной "украинизированный" матч. "Фехервар" Ивана Петряка играл против "Кишварды", за которую выступают Роман Красюк, Богдан Мельник и Антон Кравченко.

Красюк сыграл целый матч, Мельника заменили на 64-й минуте, а Кравченко остался в резерве "Кишварды". В основе "Фехервара" сыграл Петряк, но был заменен на 69-й минуте.

Победили именно хозяева – команда Ивана Петряка. Помог быстрый гол – уже на 16-й минуте "Фехервар" открыл счет и дальше контролировал игру. Хотя соперник старался не отставать по активности, хозяева были более уверенными и ловкими. Закрепили свое преимущество вторым голом на 88-й минуте. 2:0.

"Фехервар" продолжает преследовать "Ференцварош", а "Кишварда" комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы.

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В статье: Иван Петряк Кишварда (Венгрия) МОЛ Фехервар
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