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Украинским защитником интересуются московские клубы

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Летом 2019-го Данченко перебрался из Шахтера в российский чемпионат

Украинским защитником интересуются московские клубы
Новина українською

Украинский легионер казанского "Рубина" Олег Данченко может поменять прописку, сообщает "Бизнес Online".

За 25-летним игроком следят несколько московских клубов. "Рубин" может отпустить экс-горняка, если будет выгодное предложение.

Сообщается, что контракт футболиста с "Рубином" действует до 2023 года.

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В статье: Рубин (Казань) Олег Данченко
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