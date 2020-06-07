Украинским защитником интересуются московские клубы
Летом 2019-го Данченко перебрался из Шахтера в российский чемпионат
Украинский легионер казанского "Рубина" Олег Данченко может поменять прописку, сообщает "Бизнес Online".
За 25-летним игроком следят несколько московских клубов. "Рубин" может отпустить экс-горняка, если будет выгодное предложение.
Сообщается, что контракт футболиста с "Рубином" действует до 2023 года.
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