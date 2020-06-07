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Вест Хэм отчаянно нуждается в таланте Ярмоленко - Football.London

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А что про это думают тренеры "молотобойцев"?

Вест Хэм отчаянно нуждается в таланте Ярмоленко - Football.London
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Андрей Ярмоленко оказался в прогнозе стартового состава на матч "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" от издания Football.London.

Напомним, что 20 июня, после возобновления АПЛ, должен состояться этот матч.

"Травмы мешают карьере Ярмоленко в "Вест Хэме" (он начал со старта всего 14 матчей в чемпионате за два года в Лондоне), но когда он играет, украинец выглядит как удачный трансфер.

Сила и самообладание делают его пугающим противников с убойными навыками на фланге, которые намного превосходят то, что может предложить любой из его товарищей по команде. "Вест Хэм" отчаянно нуждается в его таланте и творчестве в битве за выживание", – сообщает лондонское издание.

Напомним, что клуб возобновил командные занятия и проводит тренировочные поединки на базе "Раш Грин". "Вест Хэм" находится на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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