Голы Очигавы и Коломойца. Левадия - Калев 4:0. Видеообзор матча
Украинец Александр Сафронов весь матч находился в запасе
Украинские легионеры таллиннской "Левадии" Зураб Очигава и Юрий Коломоец отметились дебютными голами за клуб.
В матче 6-го тура чемпионата Эстонии против "Калева" команда украинцев добыла уверенную победу - 4:0.
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