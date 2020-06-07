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Голы Очигавы и Коломойца. Левадия - Калев 4:0. Видеообзор матча

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Украинец Александр Сафронов весь матч находился в запасе

Голы Очигавы и Коломойца. Левадия - Калев 4:0. Видеообзор матча
Новина українською

Украинские легионеры таллиннской "Левадии" Зураб Очигава и Юрий Коломоец отметились дебютными голами за клуб.

В матче 6-го тура чемпионата Эстонии против "Калева" команда украинцев добыла уверенную победу - 4:0.

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В статье: Юрий Коломоец Левадия (Таллинн) Зураб Очигава
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