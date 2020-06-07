Удаление Качарабы и замена Алибекова. Слован прервал свою победную трехматчевую серию
Не самый лучший матч украинских легионеров
В 28-м туре чемпионата Чехии "Слован" и "Млада" Болеслав провели напряженный поединок, так и не выявив победителя - 2:2.
В составе комады из Либерец с первых минут вышли на поле оба украинских легионера - Тарас Качараба и Ахмед Алибеков. К сожалению, результативными действиями они не отметились, провели слабый матч и до конца игру не завершили.
Качараба получил две желтых карточки (на 70-й и 75-й минутах), а Алибекова тренеры заменили на 50-й минуте.
Тем не менее, "Слован" остается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, хоть и прервал серию из трех побед.
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