СМИ: Гвардиола готовит новую роль для Зинченко – для осуществления плана ему необходим защитник Лестера

"Манчестер Сити" готов вступить в трансферную гонку за левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла. Сейчас главным претендентом на английского футболиста является лондонский "Челси".

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По информации издания The Sun, наставник "горожан" Пеп Гвардиола рассматривает новую роль на поле для Александра Зинченко. После приобретения 23-летнего Бенджамина этим летом, украинец будет выступать на позиции левого центрального хавбека.

Отметим, что лондонский клуб готов серьезно закупаться этим летом – "Челси" уже практически оформил трансфер нападающего РБ "Лейпциг" Тимо Вернера. Если "Сити" перехватит у "пенсионеров" Чилвелла, то тогда "синие" сосредоточат свое внимание на Николасе Тальяфико из "Аякса".