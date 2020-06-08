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СМИ: Гвардиола готовит новую роль для Зинченко – для осуществления плана ему необходим защитник Лестера

Наши за границей
(1 голосов)

Центр поля для Александра?

СМИ: Гвардиола готовит новую роль для Зинченко – для осуществления плана ему необходим защитник Лестера
Новина українською

"Манчестер Сити" готов вступить в трансферную гонку за левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла. Сейчас главным претендентом на английского футболиста является лондонский "Челси".

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По информации издания The Sun, наставник "горожан" Пеп Гвардиола рассматривает новую роль на поле для Александра Зинченко. После приобретения 23-летнего Бенджамина этим летом, украинец будет выступать на позиции левого центрального хавбека.

Отметим, что лондонский клуб готов серьезно закупаться этим летом – "Челси" уже практически оформил трансфер нападающего РБ "Лейпциг" Тимо Вернера. Если "Сити" перехватит у "пенсионеров" Чилвелла, то тогда "синие" сосредоточат свое внимание на Николасе Тальяфико из "Аякса".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко Лестер Сити Бен Чилвелл
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2020 в 11:58
Муть какая-то.. Зинченко не самый быстрый человек..
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