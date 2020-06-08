СМИ: Гвардиола готовит новую роль для Зинченко – для осуществления плана ему необходим защитник Лестера
Центр поля для Александра?
"Манчестер Сити" готов вступить в трансферную гонку за левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла. Сейчас главным претендентом на английского футболиста является лондонский "Челси".
По информации издания The Sun, наставник "горожан" Пеп Гвардиола рассматривает новую роль на поле для Александра Зинченко. После приобретения 23-летнего Бенджамина этим летом, украинец будет выступать на позиции левого центрального хавбека.
Отметим, что лондонский клуб готов серьезно закупаться этим летом – "Челси" уже практически оформил трансфер нападающего РБ "Лейпциг" Тимо Вернера. Если "Сити" перехватит у "пенсионеров" Чилвелла, то тогда "синие" сосредоточат свое внимание на Николасе Тальяфико из "Аякса".