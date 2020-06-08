СМИ: Карпаты и Александрия готовы вернуть Шведа в УПЛ из Селтика

Вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед может вернуться в Украину. По информации шотландского The Sun, полузащитник оформит камбэк во львовские "Карпаты" уже этим летом.

Как сообщает источник, "Александрия" также заинтересована в аренде 22-летнего Шведа. Тем не менее, если Марьян и вернется в УПЛ, то только в свой родной клуб.

В то же время отмечается, что на этой неделе украинскому вингеру дадут еще один шанс проявить себя в стане "кельтов".