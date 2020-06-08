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СМИ: Карпаты и Александрия готовы вернуть Шведа в УПЛ из Селтика

Наши за границей
(1 голосов)

Может, еще есть шанс закрепиться в Глазго?

СМИ: Карпаты и Александрия готовы вернуть Шведа в УПЛ из Селтика
Новина українською

Вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед может вернуться в Украину. По информации шотландского The Sun, полузащитник оформит камбэк во львовские "Карпаты" уже этим летом.

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Как сообщает источник, "Александрия" также заинтересована в аренде 22-летнего Шведа. Тем не менее, если Марьян и вернется в УПЛ, то только в свой родной клуб.

В то же время отмечается, что на этой неделе украинскому вингеру дадут еще один шанс проявить себя в стане "кельтов".

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В статье: ФК Александрия Селтик (Глазго) Карпаты (Львов) Марьян Швед Александрия ПФК Александрия
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Источник:
The Sun

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Комментарии (2)
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_Hell_Cat_ (Днепр)
08.06.2020 в 14:02
Вернуться в Карпаты ? - то есть в 1ю лигу??
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.06.2020 в 13:52
Главный неудачник или лентяй просто,уехать в 17 лет в Европу потом вернуться,заиграть и уехать опять,и опять сесть на лавку
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