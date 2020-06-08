Датский клуб продлил аренду украинского форварда

Датский "Сендерйюске" продлил арендные соглашения с рядом игроков, среди которых и украинский форвард Артем Довбык, сообщает официальный сайт клуба.

Первоначальное арендное соглашение было рассчитано до 30 июня, однако клуб решил официально пролонгировать контракты до 30 июлю, то есть до окончания сезона.

Напомним, что права на 22-летнего украинца принадлежат "Мидтъюлланну", куда Довбык перешел на правах свободного агента из "Днепра" в январе 2018 года.

В аренду в "Сендерйюске" украинец отправился в январе 2019 года и в нынешнем сезоне в 13 матчах забил 2 гола.