Бельгийский клуб проявлял предметный интерес к Шведу - источник

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык прокомментировал информацию о возможном интересе "Карпат" и "Александрии" к украинскому вингеру "Селтика" Марьяну Шведу.

"Александрия" уже опровергла эту информацию, а вот в случае с кризисными "Карпатами", скорее всего сам игрок откажется возвращаться в львовскую команду, которая по итогам сезона пока что уверенно стоит на вылет в Первую лигу.

Впрочем, по инсайдерской информации Цыганыка, к Шведу предметный интерес проявлял неназванный бельгийский клуб. В Бельгии сейчас украинцы на хорошем счету, и поэтому клуб всерьез прорабатывал вариант с возможным трансфером Марьяна.

Правда, было это еще до активной европейской фазы пандемии коронавируса с последующим карантином. Поэтому пока что совершенно неясно, как сложится ситуация по окончанию сезона и какова будет экономическая составляющая после кризиса у бельгийских клубов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Швед провел за "Селтик" лишь 3 матча, в которых забил 1 гол.