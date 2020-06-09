Ярмоленко принял участие в двусторонке Вест Хэм

На выходных главная команда английского "Вест Хэм" провела тренировочный поединок на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Участие в нем принял и украинский вингер правого фланга Андрей Ярмоленко.

Поединок, как сообщает сайт клуба, длился 60 минут, а игроков тренерский штаб условно разделил на две команды - домашние "багрово-голубые" (за них и играл Андрей) и выездные - белые цвета.

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Футболисты, за которыми пристально следил главный тренер Дэвид Мойес, отработали тактику и связки на поле между отдельными исполнителями. Также "молотобойцы" уделили внимание выносливости.

Первый поединок после возобновления сезона 2019/2020 в АПЛ команда Ярмоленко проведет 20 июня. В этот день в гости к ВХЮ приедет "Вулверхэмптон".