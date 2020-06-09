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Ребров согласовал с Ференцварошем переход в Фенербахче - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Говорят о деталях

Ребров согласовал с Ференцварошем переход в Фенербахче - СМИ
Новина українською

СМИ Турции сообщают, что украинский тренер Сергей Ребров принял предложение клуба "Фенербахче".

Действующий наставник венгерского "Ференцвароша" якобы готов принять турецкий клуб по окончании сезона, сообщает Turkiyegazetesi.

Накануне состоялся разговор коуча с президентом "Фенербахче" Али Кочем.

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Сергей Ребров, по версии турецкой прессы, согласовал свою будущую отставку с руководством "Ференцвароша".

Тренер постоянно находится на контакте с экс-игроком сборной Турции Мехметом Аурелио, который с недавних пор работает директором "Фенербахче". Вместе они уже строят планы на следующий сезон.

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В статье: Мехмет Аурелио Фенербахче (Стамбул) Чемпионат Турции Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (4)
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cavo79
09.06.2020 в 14:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
alexfc (Киев)
09.06.2020 в 12:51
Когда пишут СМИ Турции то это ещё не аргумент. По СМИ Турции они давно уже скупили всех топовых футболистов и тренеров. Подождем других источников.
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0
-1
absurdlight (Kiev)
09.06.2020 в 11:38
Удачи, Серёга! Лучше попробуй свои силы в Фенере, так как на второй раз в ДК - несомненно был бы шаг назад.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.06.2020 в 13:51
А чемпіонат Угорщини - це крок вперед?
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0
-1


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