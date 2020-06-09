Ребров согласовал с Ференцварошем переход в Фенербахче - СМИ
Говорят о деталях
СМИ Турции сообщают, что украинский тренер Сергей Ребров принял предложение клуба "Фенербахче".
Действующий наставник венгерского "Ференцвароша" якобы готов принять турецкий клуб по окончании сезона, сообщает Turkiyegazetesi.
Накануне состоялся разговор коуча с президентом "Фенербахче" Али Кочем.
Сергей Ребров, по версии турецкой прессы, согласовал свою будущую отставку с руководством "Ференцвароша".
Тренер постоянно находится на контакте с экс-игроком сборной Турции Мехметом Аурелио, который с недавних пор работает директором "Фенербахче". Вместе они уже строят планы на следующий сезон.
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Комментарии (4)
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cavo79
09.06.2020 в 14:19
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alexfc (Киев)
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