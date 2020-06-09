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Левченко: Не вижу никаких оправданий, когда украинские футболисты едут играть в Россию

Наши за границей
(4 голосов)

Если футболист говорит, что ему нечего есть — это неправда

Левченко: Не вижу никаких оправданий, когда украинские футболисты едут играть в Россию
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а нынче президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением об украинских футболистах, которые сейчас едут выступать в Россию.

"На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть — это неправда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

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Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду", — считает Левченко.

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В статье: Евгений Левченко
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Источник:
sports.ru

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Комментарии (3)
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Григорий Листопадов
09.06.2020 в 19:57
Не едь!
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sergio07 (Запоріжжя)
09.06.2020 в 19:52
А раптом, не з'являться? ;)
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Просто Квашин (Харьков)
09.06.2020 в 19:47
Здравая позиция порядочного человека...Сейчас появятся Шариковы,Швондеры и их малообразованные потомки с иной точкой зрения...
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