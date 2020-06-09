Милевский попал в сборную 12-го тура чемпионата Беларуси
Миля продолжает зажигать
Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский попал в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси.
Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" разгромило "Минск" (6:1), а Милевский отдал в матче 3 ассиста.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Артем попадает в сборную тура уже в третий раз.
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