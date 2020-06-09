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Милевский попал в сборную 12-го тура чемпионата Беларуси

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Миля продолжает зажигать

Милевский попал в сборную 12-го тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский попал в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" разгромило "Минск" (6:1), а Милевский отдал в матче 3 ассиста.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Артем попадает в сборную тура уже в третий раз.

Милевский попал в сборную 12-го тура чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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