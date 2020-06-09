Агент Реброва: Есть интерес разных клубов, но мы еще ни с кем не договорились

Агент украинского тренера "Ференцвароша" Сергей Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что специалист якобы уже согласовал свой переход в "Фенербахче".

"Есть интерес разных клубов, мы прислушиваемся ко всем предложениям, но мы еще ни с кем не договорились.

Ребров отлично себя чувствует в "Ференцвароше" и у него нет планов покидать клуб", - цитирует агента Nemzeti Sport.

Напомним, что контракт Реброва с его нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года.