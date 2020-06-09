"Игроки получают 10% от зарплаты": У Динамо-Брест серьезные финансовые проблемы

Руководитель "Динамо" Брест Александр Зайцев сообщил о том, что клуб испытывает финансовые проблемы.

Напомним, что за брестчан выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

"С "Динамо" наделали много ошибок. Да, нам удалось завоевать много титулов за эти неполные четыре года. У нас было много ошибок, которые потихоньку исправляем. "Динамо" Брест – дорогой проект. Пандемия очень нас приземлила. Мы вынуждены были резко сократить затраты на клуб. Рассчитывали в этом сезоне быть в нулях по зарплатам. Не буду называть цифры. Скажу так, что мы собрали очень внушительную по белорусским меркам сумму от спонсоров и рекламодателей.

Остальное планировали добрать в Лиге чемпионов в попытке пробиться в групповой раунд. И таким образом выйти на ноль. А в следующем году постараться заработать. Можно теперь это смело забывать. Ничего не будет. Потому что спонсоры или разбежались, или поставили на паузу. Я их прекрасно понимаю. У меня у самого в бизнесе были тяжелейшие времена.

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Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились. Было очень тяжело по финансам.

Зарплату платим вовремя. Просто мы ее урезали. В лучшем случае, ребята получают процентов по 10 от своих контрактов. Понятно, что это сказывается на качестве игры. У нас была, скажем так, довольно сильная психологическая яма. Уверен, что мы не одиноки в наших бедах. Другие белорусские клубы также далеки от финансовой стабильности. Но это форс-мажор.

Ситуация выправилась? Да. Сейчас и у меня по некоторым бизнесам полегче стало. И в коллективе стало полегче. С ребятами удалось найти общий язык. Пришло время, когда надо играть не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Понятно, никто не отменял финансовый вопрос. Разберемся", - сказал Зайцев.