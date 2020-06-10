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"Где Фенербахче, и где Вест Хэм" - агент отрицает возможный переезд Ярмоленко в Турцию

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Сергей Серебренников утверждает, что в Лондоне рассчитывают на Ярмоленко

"Где Фенербахче, и где Вест Хэм" - агент отрицает возможный переезд Ярмоленко в Турцию
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Агент Сергей Серебренников, который работает с компанией ProStar, которая, в свою очередь, представляет интересы вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, прокомментировал слухи о том, что в августе украинец может стать игроком турецкого "Фенербахче".

"Завершился карантин и Андрей готовится к возобновлению чемпионата Англии вместе с "Вест Хэмом". Тренер доволен игроком, доволен тем, что Ярмоленко является частью команды. Разговоры о "Фенербахче", это не больше чем выдумки и ересь турецкой прессы. Не в обиду "Фенербахче", но где турецкий клуб, и где "Вест Хэм". Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а в отношении Ярмоленко от англичан таких заявлений не было.

Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет "Вест Хэму" в оставшихся матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он один из лидеров нынешнего "Вест Хэма", - сказал Серебренников:

Напомним, что в текущем сезоне украинец забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм". Тransfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Сергей Серебренников Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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