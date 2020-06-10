Сабо: Какой Фенербахче? Какая Турция? Ярмоленко не должен повторять ошибок Шевченко

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал последние слухи о переходе в "Фенербахче" вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко и главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва.

"Для меня английский чемпионат — самый сильный в Европе. Там что ни матч, то рубка, и команда из низшего дивизиона может дать бой грандам. Ярмоленко только восстановился после травмы, до этого он играл и им были довольны. Думаю, ему не стоит оттуда уезжать.

Какой "Фенербахче"? Какая Турция? Вот в Англии — это футбол. Там никаких автобусов, трамваев или троллейбусов. И Андрей уже адаптировался к "Вест Хэму" и Англии. Он научился играть в обороне, помогает команде в защите, есть где разгуляться и в атаке.

Если он уедет в Турцию — это будет ошибка. В своё время меня спрашивали, стоит ли Шевченко переходить из "Милана" в "Челси". Я был категорически против. И в итоге Шевченко не заиграл в Англии.

Читайте также СМИ: Карпаты и Александрия готовы вернуть Шведа в УПЛ из Селтика

Поэтому пусть Ярмоленко не повторяет ошибок своего тёзки. Я работал в "Динамо", когда там был Ярмоленко, перед этим там играл Шевченко. Очень переживаю за ребят.

Ребров возглавит "Фенербахче" и позовёт туда Ярмоленко? Серёжа — большой умница, перспективный тренер, знает языки. Он возглавляет самую популярную команду в Венгрии, сделал её чемпионом. Но чемпионат Венгрии, конечно, не такой сильный, как другие лиги.

Не знаю, стоит ли ему ехать в Турцию. Там одно-два поражения, и тебя забросают камнями. Жалко, что он покинул "Динамо". Он мог бы наладить игру, но ушел, никто его не выгонял. Не выдержал напряжения, не получилось в концовке. Как и у Хацкевича, который теперь поехал в "Ротор" и создал там хорошую команду", — отметил Сабо.