Фанаты Райо на подъезде к стадиону вывесили баннер с оскорблениями Зозули

Сегодня состоялась доигровка (начало в 21:00) матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0 к перерыву).

Напомним, что первый тайм поединка состоялся 15 декабря, однако на второй тайм гости не вышли из-за поведения болельщиков хозяев на трибунах, которые оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю и называли его нацистом за поддержку украинской армии.

По итогам инцидента "Райо" был наказан штрафом, а также закрытием трибун ультрас на два матча.

Доигровка из-за коронавируса состоялась без зрителей, однако фаны "Райо" все равно смогли высказать свое отношение к Зозуле. На подъезде к стадиону фанаты мадридского клуба вывесили ряд баннеров, на одном из которых сделали оскорбительную надпись в адрес украинца: "Зозуля был и остается чертовым нацистом".