Харатин забил, но Ференцварош обидно потерял очки

Вероятно, это последствия плотного графика... Для "Ференцвароша" это уже третий матч за последние десять дней, хотя и "Пакш" не прохлаждается после возобновления чемпионата. Так или иначе, но приходится констатировать: Сергей Ребров потерпел очень досадную потерю очков.

Его команда немного больше владела мячом, но меньше била по воротам. Было и меньше попаданий в створ, однако эффективность "Ференцвароша" до поры до времени загоняла соперника в тупик. Например, на 56-й минуте гости эффективно использовали угловой – активный Блажич сыграл на добивании. "Пакш" пытался отыграться, но "Ференцварош" снова разыграл идеальный стандарт: последовала подача из глубины, и Игорь Харатин легким прикосновением к мячу переиграл голкипера с нескольких метров.

Казалось бы, три очка в кармане у команды Сергея Реброва. Но потом было компенсированное время: на второй добавленной минуте хозяева заработали право на пенальти и реализовали его. А уже на шестой компенсированной прорезная атака по правому флангу вызвала сумбур в защите "Фради" и счет стал 2:2.

Это очень неприятная потеря очков с точки зрения психологии. Но турнирное положение допускает право "Ференцвароша" на ошибку – ближайший преследователь отстает на девять баллов.

Чемпионат Венгрии. 28-й тур

"Пакш" - "Ференцварош" 2:2

Голы: Йозеф Виндекер 90+2 (пен.), Мате Шайбан 90+6 - Миха Блажич 56, Игорь Харатин 81