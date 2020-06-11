Дебютный в сезоне гол Харатина. Пакш - Ференцварош. Видеообзор матча

"Ференцварош" Сергея Реброва проводит очень напряженный график – матчи проходят каждые три дня. Поэтому такие потери, как в поединке с "Пакшом", не должны удивлять общественность. Впрочем, терять очки, пропустив два мяча на заключительных минутах поединка, обидно при любом контексте.

"Ференцварош" на 90-й минуте вел со счетом 2:0 и один из голов забил украинец Игорь Харатин. Для него это дебютный результативный удар в сезоне. Играл также Александр Зубков, но на этот раз результативными действиями не отличился.

Как это было – смотрите в видеообзоре поединке 28-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии. 28-й тур

"Пакш" - "Ференцварош" 2:2

Голы: Йозеф Виндекер 90+2 (пен.), Мате Шайбан 90+6 - Миха Блажич 56, Игорь Харатин 81