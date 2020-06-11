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Сергей Ребров лично ответил на вопрос о переговорах с Фенербахче

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Сергей Ребров лично ответил на вопрос о переговорах с Фенербахче
Новина українською

Украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва перед вчерашним матчем чемпионата с "Пакшем" (2:2) спросили о переговорах с турецким клубом "Фенербахче".

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На конкретный вопрос в эфире M4sport.hu о том, правда ли, что он со следующего сезона будет главным тренером "Фенербахче", Ребров отрицательно помахал головой и лаконично ответил:

Нет, вообще не правда.

Напомним, что турецкая пресса разгоняет тему переговоров Реброва с "Фенербахче" уже две недели. Его называют главным претендентом на вакантную должность, говорят о предстоящей зарплате украинского тренера и переговорах с президентом клуба.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт)
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