Сергей Ребров лично ответил на вопрос о переговорах с Фенербахче
Не оставил шансов
Украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва перед вчерашним матчем чемпионата с "Пакшем" (2:2) спросили о переговорах с турецким клубом "Фенербахче".
На конкретный вопрос в эфире M4sport.hu о том, правда ли, что он со следующего сезона будет главным тренером "Фенербахче", Ребров отрицательно помахал головой и лаконично ответил:
Нет, вообще не правда.
Напомним, что турецкая пресса разгоняет тему переговоров Реброва с "Фенербахче" уже две недели. Его называют главным претендентом на вакантную должность, говорят о предстоящей зарплате украинского тренера и переговорах с президентом клуба.
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