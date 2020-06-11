Ребров: В Венгрии только Ференцварош играет три матча подряд через два дня
Тренер прокомментировал упущенную победу в матче чемпионата Венгрии с Пакшем
Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров подвел итог матчу чемпионата Венгрии с "Пакшем" (2:2).
"Потеряли два очка. Заслужили победу, но в последние 10 минут не были готовы доигрывать вдесятером. Мы все еще имеем 9 очков преимущества.
Сомали получил травму бедра. Такие повреждения возникают, когда игроки отдаются на полную. В лиге всего одна команда играет три матча подряд всего после двух выходных. Не понимаю, почему "Ференцварош" заслуживает этого. Футболисты были уставшими", – цитирует Реброва официальный сайт Фради.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...