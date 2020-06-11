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Ребров: В Венгрии только Ференцварош играет три матча подряд через два дня

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Тренер прокомментировал упущенную победу в матче чемпионата Венгрии с Пакшем

Ребров: В Венгрии только Ференцварош играет три матча подряд через два дня
Новина українською

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров подвел итог матчу чемпионата Венгрии с "Пакшем" (2:2).

"Потеряли два очка. Заслужили победу, но в последние 10 минут не были готовы доигрывать вдесятером. Мы все еще имеем 9 очков преимущества.

Сомали получил травму бедра. Такие повреждения возникают, когда игроки отдаются на полную. В лиге всего одна команда играет три матча подряд всего после двух выходных. Не понимаю, почему "Ференцварош" заслуживает этого. Футболисты были уставшими", – цитирует Реброва официальный сайт Фради.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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