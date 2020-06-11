Минское Динамо арендовало украинца Бацулу

28-летний украинский защитник бельгийского клуба "Кортрейк" Андрей Бацула будет выступать за минское "Динамо".

Минский клуб арендовал игрока на 1 год.

В своей новой команде футболист будет выступать под 29-м номером.

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Отметим, что Бацула перешел в "Кортрейк" в августе 2018 года из "Александрии", однако закрепиться в основе не смог. Так, футболист в нынешнем сезоне провел за бельгийскую команду 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Также напомним, что за минское "Динамо" также выступают украинцы Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног.