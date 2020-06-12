Вернидуб анонсировал предстоящую встречу его Шахтера с многолетним чемпионом Беларуси

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который работает в Беларуси и тренирует солигорский "Шахтер", рассказал о финансовом благополучии клубов и о предстоящем матче с борисовским БАТЭ.

- Какие у вас в целом впечатления от чемпионата Беларуси?

- Уровень достаточно хороший. В чемпионате играет 16 команд. Есть коллективы, в которых есть вопросы в плане финансов. Есть более серьезные, и более финансово благополучные клубы, такие как "Брест", БАТЭ, минское "Динамо". "Энергетик-БГУ", против которого мы играли в прошлом туре - тоже молодая и перспективная команда. Поэтому чемпионат Беларуси вполне хорошего уровня, для этого достаточно заглянуть в турнирную таблицу. Там есть интрига и борьба за то, чтобы подняться вверх. Такая же интрига и в подвале таблицы.

- Чемпионат Украины и чемпионат Беларуси. В чью пользу будет перевес?

- Не буду сравнивать. Чтобы сравнивать, надо поработать здесь полгода, а хотя бы два-три сезона. В противном случае сложно сравнивать.

- В будущем туре чемпионата Беларуси ваш "Шахтер" сыграет против лидера БАТЭ. Для вас важнее будет в этой игре результат или увидеть, насколько команда готова решать большие задачи?

- БАТЭ - многолетний лидер белорусского футбола. В этой команды хороший подбор футболистов, поэтому будет интересно сыграть против борисовчан. В составе БАТЭ есть представители сборной Беларуси. Игра должна быть интересной. Как она завершится, узнаем вечером 14 июня.

- В полуфинале Кубка Беларуси по итогам двух матчей вы уступили "Бреста". Смотрели потом финал?

- Да. Поздравляю БАТЭ с победой. Нам не хватило немного, чтобы пробиться в финал. Провели хороший матч. Нас все похоронили, но мы забили четыре мяча. Не хватило одного гола. "Бресту", конечно, не повезло в финале, пропустили решающий гол на последней минуте. Обидно и жестоко.