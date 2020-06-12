Bleacher Report составил символические сборные по годам рождения. Зинченко – в команде 1996-го
Солидная компания у Александра
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную исполнителей 1996 года рождения по версии издания Bleacher Report. Целиком вся команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Андре Онана ("Аякс", Камерун)
Защитники: Бенжамен Павар ("Бавария", Франция), Джанлука Манчини ("Рома", Италия), Лукас Эрнандес ("Бавария", Франция), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Украина)
Полузащитники: Родри ("Атлетико", Испания), Артур ("Барселона", Бразилия), Юлиан Брандт ("Боруссия Д", Германия)
Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Франция), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Германия)
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