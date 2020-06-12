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Решение Реброва о будущем клубе зависит от киевского Динамо - СМИ

Наши за границей
(4 голосов)

Попадет ли команда в ЛЧ?

Решение Реброва о будущем клубе зависит от киевского Динамо - СМИ
Новина українською

Турецкие СМИ продолжают торпедировать тему вероятного перехода на тренерскую должность в "Фенербахче" украинского специалиста Сергея Реброва, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".

На этот раз журналист Волкан Демир в издании Sabah заявляет, что сам Ребров выбирает между "Фенербахче" и киевским "Динамо".

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Очевидно, Ребров предпочитает киевском Динамо. Но у клуба есть одно условие: сможет ли команда Михайличенко по итогам этого сезона занять второе место и выйти в Лигу чемпионов?

Если киевское "Динамо" не пробьется в Лигу чемпионов, Ребров возьмет на себя руководство главной командой вместо Михайличенко. В противном случае 46-летний тренер поедет в Турцию, - пишет Волкан.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
12.06.2020 в 13:49
Ребров не думай возвращяться в ДК ---забудь сожрут там же суркис --не порть себе нервы и не бери позора на душу это не то ДК
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absurdlight (Kiev)
12.06.2020 в 13:39
Вот завтра и увидим как ДК хочет играть в ЛЧ. В прошлый раз в Запорожье, летели гуси. :)
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СашаXM (Хмельницкий)
12.06.2020 в 12:32
"Если киевское "Динамо" не пробьется в Лигу чемпионов, Ребров возьмет на себя руководство главной командой вместо Михайличенко" - если нет ЛЧ то возьмёт? как-то странно ...
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DROP D (Винница)
12.06.2020 в 12:46
Почему странно? если ДК попадает в ЛЧ, значит у Суркиса и доверие будет к Михайлеченко. Правда, на мое субъективное мнение, они только первый отборочный этап пройдут
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sawyer3273 (Тель-Авив)
12.06.2020 в 12:55
Но в заголовке сказано что решение Реброва зависит от ЛЧ, а в самой статье что у клуба есть условие, а Ребров уже решил.
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