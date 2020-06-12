Решение Реброва о будущем клубе зависит от киевского Динамо - СМИ
Попадет ли команда в ЛЧ?
Турецкие СМИ продолжают торпедировать тему вероятного перехода на тренерскую должность в "Фенербахче" украинского специалиста Сергея Реброва, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".
На этот раз журналист Волкан Демир в издании Sabah заявляет, что сам Ребров выбирает между "Фенербахче" и киевским "Динамо".
Очевидно, Ребров предпочитает киевском Динамо. Но у клуба есть одно условие: сможет ли команда Михайличенко по итогам этого сезона занять второе место и выйти в Лигу чемпионов?
Если киевское "Динамо" не пробьется в Лигу чемпионов, Ребров возьмет на себя руководство главной командой вместо Михайличенко. В противном случае 46-летний тренер поедет в Турцию, - пишет Волкан.