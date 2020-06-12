У Марьяна Шведа есть предложения от клубов из двух стран

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед считанные разы появлялся в основе команды в этом сезоне.

Еще зимой клуб размышлял над тем, чтобы отдать украинца в аренду. Однако тогда главный тренер Нил Леннон говорил, что надеется на Шведа.

Сегодня, отмечает Glasgow Times, шансы на аренду Марьяна растут.

Сам игрок хочет остаться в "Селтике" и довести Нилу Леннону, что способен играть в основе. Однако "кельты" имеют предложения по аренде Шведа от клубов Бельгии и Германии.