У Марьяна Шведа есть предложения от клубов из двух стран
По аренде
Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед считанные разы появлялся в основе команды в этом сезоне.
Еще зимой клуб размышлял над тем, чтобы отдать украинца в аренду. Однако тогда главный тренер Нил Леннон говорил, что надеется на Шведа.
Сегодня, отмечает Glasgow Times, шансы на аренду Марьяна растут.
Сам игрок хочет остаться в "Селтике" и довести Нилу Леннону, что способен играть в основе. Однако "кельты" имеют предложения по аренде Шведа от клубов Бельгии и Германии.
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