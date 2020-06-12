Вернидуб: Люди в Солигорске очень прекрасные, отзывчивые братья-славяне

Главный тренер "Шахтера" из Солигорска, украинский специалист Юрий Вернидуб рассказал о первых месяцах работы в Беларуси, уровне местного чемпионата и адаптации в стране.

– Вы уже несколько месяцев возглавляете "Шахтер" из Солигорска. Насколько нынешняя команда уже отвечает требованиям вашей тренерской концепции?

– Знаете, это пока что еще сложный вопрос. Имеем на сегодняшний день то, что имеем. Мы еще на пути создания боеспособной команды. Работаем каждый день. Как и любой тренер, полностью доволен я быть не могу. Хочется быть еще лучше.

Мне кажется, путь, который мы выбрали, правильный. Работаем в этом направлении и, самое главное, что ребята его приняли и правильно относятся к тренировочному процессу. Без этого добиться успеха будет невозможно. Конечно, рано еще подводить итоги. В чемпионате Беларуси сыграно только 12 туров, а впереди еще 18. Жизнь дальше покажет, где мы окажемся в итоге. Но задачи у нас естественно самые высокие.

– Какие у вас в целом впечатления от чемпионата Беларуси?

– Уровень достаточно хороший. В чемпионате играет 16 команд. Есть коллективы, у которых свои вопросы в плане финансов. Есть более серьезные, и более финансово благополучные клубы, такие как "Брест", БАТЭ, минское "Динамо". "Энергетик-БГУ", против которого мы играли в минувшем туре – тоже молодая и перспективная команда. Поэтому чемпионат Беларуси вполне хорошего уровня, для этого достаточно заглянуть в турнирную таблицу. Там есть интрига и борьба за то, чтобы подняться вверх. Такая же интрига и в подвале таблицы.

– В "Бресте" играют украинцы - Хачериди, Нойок, Милевский. Какие у вас впечатления от игры этих футболистов?

– Не скажу, что сильно за ними слежу, но согласен, что они хорошие футболисты. Ребята играют, показывают неплохие результаты, результативность в последних матчах. Наверное, уже вкатились в чемпионат.

– Вы удивились, когда вся Европа остановила свои чемпионаты из-за коронавируса, а Беларусь продолжала играть?

– Мы стараемся выполнять рекомендации наших врачей, потому что жизнь превыше всего. Слава богу, у нас все нормально. Что касается чемпионата, то я, наоборот, был рад, что мы не остановились, а играли. Другие были на карантине. Сейчас уже Украина играет, другие страны. Дай бог, все будет хорошо. Думаю, основной кризис уже позади.

– Как обустроен ваш быт в Солигорске?

– Все хорошо, я всем доволен. Излишества мне не нужны. Спокойный город, спокойные люди. Местные люди очень прекрасные, отзывчивые братья-славяне.