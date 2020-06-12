Гол Юрия Яковенко помог Эсбьергу добыть победу в матче чемпионата Дании
И это 10-й мяч украинца в сезоне
27-й тур датской Суперлиги, открылся пятничным матчем, в котором "Эсбьерг" принимал "Рандерс".
В составе хозяев вышел украинский форвард Юрий Яковенко и помог свой команде одержать важную победу. Украинец забил один из четырех голов "Эсбьерга", отличившись на 17-й минуте и сделав счет 2:0.
Стоит отметить, что несмотря на 4 забитых гола матч дался "Эсьбергу" непросто – гости при счете 0:3 отыграли два гола и имели шансы сравнять счет, и лишь в концовке матча пропустили контратаку, в которой и был установлен итоговый счет - 4:2.
Также отметим, что для Яковенко это 10-й гол в 30 матчах сезона.
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