Почти безупречно. Лунин спас ничью для Овьедо

Овьедо" и "Понферрадину", бывшую команду Дмитрия Хомченовского, в турнирной таблице разделяли перед 32-м туром лишь шесть мест. Однако во время игры казалось, что фавориту противостоял аутсайдер, который мечтал хотя бы не пропустить. К сожалению, в роли слабой стороны выступила команда украинца. А может и к счастью для него, потому что Андрей Лунин получил возможность продемонстрировать свои лучшие качества.

И в этом матче он действительно оправдал свой статус главной звезды "Овьедо". В первом тайме он отразил удар при выходе один на один, который, правда, сам и организовал, неудачно выбив мяч. А еще кончиками пальцев перевел мяч в штангу, помешав гостям забить прямым ударом с углового.

Во втором тайме Андрей ногой отбил удар в ближний угол после выхода на ворота форварда соперника (отмечаем зрелое перемещения вратаря на линии), а также эффектно вытащил мяч из-под перекладины после дальнего удара. Был еще момент, когда Лунин парировал на соперника выстрел с угла штрафной, и тот добил круглого в сетку, но Андрею повезло, что он находился в офсайд.

Очевидно, что именно игра Лунина позволила "Овьедо" не проиграть в этом матче. Похоже, Андрей не растерял форму на карантине. Напротив, постоянные разговоры испанских СМИ о том, что он станет дублером Куртуа в следующем сезоне, вдохновляют его на подвиги. Например, сохранение места в Сегунде для "Овьедо", игра которого вызывает немало вопросов. Сейчас команда украинца оторвалась от зоны вылета всего на одно очко

Сегунда. 32-й тур

"Овьедо" - "Понферрадина" 0:0